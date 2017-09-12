ВАШИНГТОН – Высокопоставленные дипломаты США и России обсудили пути улучшения двусторонних отношений в ходе переговоров, во время которых заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал США искать способ разрешения проблем в отношениях между двумя странами.

«Призвали… приступить к поиску развязок накопившихся не по нашей вине проблем», – говорится в заявлении МИД о встрече Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном в Хельсинки.

Шэннон прибыл в Финляндию в понедельник, чтобы провести переговоры, нацеленные на смягчение нараставшей на протяжении нескольких месяцев напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Шэннон, занимающий в Госдепартаменте позицию третьего ранга, ранее в этом году уже встречался с Рябковым, чтобы обсудить многочисленные проблемы в двусторонних отношениях.

Наблюдатели отметили, что заявление российского МИД, опубликованное после переговоров, было выдержано в достаточно конфронтационном тоне.

В нем сообщалось, что в центре внимания участников переговоров находилась ситуация вокруг «принудительного закрытия американскими властями Генерального консульства России в Сан-Франциско и нелегитимного захвата нашей дипломатической собственности в этом городе и в Вашингтоне, что ранее также произошло с двумя загородными жилыми комплексами российских учреждений в США».

«Эти шаги, в том числе проведенные спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции, – говорилось далее в заявлении. – Одновременно была существенно ограничена свобода передвижения наших дипломатов».

Как свидетельствовал российский МИД, Шэннону было «указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей».

Американская сторона пока никак не прокомментировала ни встречу, ни заявление МИД. Однако власти США настаивают, что Вашингтон не предпринимал никаких неуместных дипломатических или правоохранительных мер в связи с распоряжением об освобождении трех российских дипломатических объектов ко 2 сентября.

Отношения между США и Россией стали особенно напряженными на фоне обвинений в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Конгресс США в июле принял санкции против Москвы в связи с ее предполагаемым вмешательством, а президент Дональд Трамп, в связи с риском, что законодатели преодолеют его вето, подписал закон, хотя и обвинил Конгресс в обострении напряженности.

Трамп, стремившийся построить более тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что в законопроекте о санкциях есть «существенные недостатки» и «явно неконституционные положения», ограничивающие его право вести внешнюю политику по своему усмотрению.

Путин в ответ закрыл американскую дипломатическую дачу и склад и распорядился сократить штат американских посольств и консульств на 755 человек.

Трамп в целом пренебрежительно отзывается о расследованиях по поводу российского вмешательства и возможного сговора между его приближенными и Москвой, называя их «охотой на ведьм» и отговоркой, которую демократы используют, чтобы оправдать поражение Хиллари Клинтон на выборах.

Несколько расследований по этому делу ведутся в Конгрессе, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в прошлом директор ФБР, возглавляет отдельное расследование.