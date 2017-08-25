Ведущая еврейская организация США раскритиковала немецкий журнал

Дизайн обложки немецкого журнала Stern с изображением президента Дональда Трампа, завернутого в американский флаг и с нацистским приветствием, вызвал резкую критику со стороны ведущей еврейской организации США.

Иллюстрация была частью главной статьи номера под заголовком Sein Kampf (Его борьба), по аналогии с книгой Адольфа Гитлера Mein Kampf.

Лос-анджелесский Центр Симона Визенталя заявил, что он «открыто критиковал президента Трампа за то, что он не провел различия между нацистами и ку-клукс-клановцами на демонстрации и теми, кто выступал против них», однако «изображение президента как Гитлера наших дней в крупном немецком издании – неверно и за гранью допустимого».

«Эта обложка – кульминация нарастающей тревожной тенденции использования свастики и другой нацистской символики в отношении избранного президента США», – заявили руководители центра.

«Авторы в Германии должны знать, что, используя нацистскую символику в таком контексте, они преуменьшают преступления прошлого», – добавили они.