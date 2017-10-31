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Влиятельный лоббист подал в оставку из-за расследования Мюллера

Не только Манафорт
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Влиятельный вашингтонский лоббист Тони Подеста объявил об уходе в отставку, после того, как основанная им консалтинговая компания Podesta Group была упомянута в материалах расследования, которым руководит независимый прокурор Роберт Мюллер.

О своем решении Подеста сообщил во время встречи с сотрудниками в минувший понедельник.

В обвинительном заключении по делу экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса, оглашенного в понедельник, упоминается, что Podesta Group была одной из кампаний, привлеченных Манафортом к сделке с руководством Украины. Согласно контракту, Тони Подеста отвечал за проведение некоторых этапов PR-кампании по созданию положительного имиджа правительства Януковича в США.

По официальным данным минюста США, в 2012-2014 годах компания Podesta Group заработала более 1,2 миллионов долларов.

Как утверждали американские СМИ, в 2016 году Podesta Group подписала договор с нью-йорским отделением Сбербанка России, компанией Sberbank CIB, и активно лоббировала отмену некоторых антироссийских санкций в банковской сфере. Стоимость контракта тогда составила 170 тысяч долларов.

Тони Подеста является родным братом экс-руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Джона Подесты.

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