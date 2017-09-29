Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку.

Причиной этого решения стал скандал вокруг авиапутешествий министра - Прайс не менее двух десятков раз выбирал частные самолеты вместо обычных коммерческих рейсов. По оценкам СМИ, на это было затрачено более 500 тыс долларов из федерального бюджета. В четверг Прайс предложил частично компенсировать эти расходы, предложив заплатить 52 тыс долларов – стоимость его личного места в самолете, однако этого явно недостаточно, поскольку министр и его сопровождающие также пользовались военными рейсами.

Комитет Палаты представителей по надзору в среду направил письма в Белый дом и два десятка федеральных ведомств, в которых запросил детальную информацию об использовании правительственных или частных некоммерческих самолетов высокопоставленными чиновниками для официальных и личных поездок.

Том Прайс, врач-ортопед по профессии и бывший конгрессмен от Джорджии. Будучи конгрессменом, Прайс в 2010 году критиковал демократа Нэнси Пелоси, тогда спикера Палаты представителей, которая пользовалась частными самолетами для полетов по стране.

Кроме того, американские СМИ отмечали, что президент Дональд Трамп недоволен действиями Прайса, поскольку ему не удалось добиться принятия закона об отмене Obamacare. В июле, президент, который выступал перед бойскаутами, предупредил, что Прайс лишится своего поста, если закон не будет принят.

Обязанности министра здравоохранения США временно будет исполнять бывший заместитель Прайса - Дон Райт.