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Том Круз сломал ногу на съемках очередного фильма «Миссия невыполнима»

Том Круз

Кинокомпания Paramount Pictures сообщила, что производство фильма приостановлено до восстановления актера

Том Круз сломал ногу, выполняя трюк на съемках фильма «Миссия невыполнима – 6» (Mission: Impossible 6), что привело к приостановке производства картины на время восстановления актера.

Об этом говорится в заявлении кинокомпании Paramount Pictures.

«Миссия невыполнима» является одной из крупнейших франшиз кинокомпании, которая отметила, что дата выхода приключенческого фильма остается прежней: 27 июля 2018 года.

На видео, опубликованном на сайте TMZ, посвященном жизни знаменитостей, видно, как 55-летний Круз, который самостоятельно выполняет свои трюки, пытается прыгнуть с крыши одного высотного здания на другое, но ударяется о стену.

Сцена снималась в Лондоне на выходных. Позднее можно было видеть, как актер уходил со съемочной площадки, хромая.

«Съемки будут приостановлены до полного выздоровления Круза, – говорится в сообщении Paramount Pictures. – Том хочет поблагодарить вас всех за беспокойство и поддержку и не может дождаться того момента, когда поделится этим фильмом вместе со всеми следующим летом».

Кинокомпания не уточнила, когда могут возобновиться съемки.

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