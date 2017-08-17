Том Круз сломал ногу на съемках очередного фильма «Миссия невыполнима»

Том Круз сломал ногу, выполняя трюк на съемках фильма «Миссия невыполнима – 6» (Mission: Impossible 6), что привело к приостановке производства картины на время восстановления актера.

Об этом говорится в заявлении кинокомпании Paramount Pictures.

«Миссия невыполнима» является одной из крупнейших франшиз кинокомпании, которая отметила, что дата выхода приключенческого фильма остается прежней: 27 июля 2018 года.

На видео, опубликованном на сайте TMZ, посвященном жизни знаменитостей, видно, как 55-летний Круз, который самостоятельно выполняет свои трюки, пытается прыгнуть с крыши одного высотного здания на другое, но ударяется о стену.

Сцена снималась в Лондоне на выходных. Позднее можно было видеть, как актер уходил со съемочной площадки, хромая.

«Съемки будут приостановлены до полного выздоровления Круза, – говорится в сообщении Paramount Pictures. – Том хочет поблагодарить вас всех за беспокойство и поддержку и не может дождаться того момента, когда поделится этим фильмом вместе со всеми следующим летом».

Кинокомпания не уточнила, когда могут возобновиться съемки.