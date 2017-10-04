Проект "Тлетворное влияние Запада": все серии

Кампания по борьбе с космополитизмом началась в 1947 году. Поводом стало дело советских ученых Клюева и Роскина, которые создали препарат от рака и собирались проводить исследования вместе с американцами. Об этом шла речь в первой серии проекта.

Кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом особенно сильно ударила именно по литературе. Псевдонимы осуждались, многие произведения были запрещены к печати. Творчество Анны Ахматовой называли "безыдейным болотом", а Михаилу Зощенко предложили "убраться из советской литературы.

Борьба с «чуждыми Родине космополитами от науки» развернулась во всех сферах. Доставалось биологам, физикам, историографам. Молодежи закрыли дорогу в иностранные научные журналы.

Советские ученые отвергали западные достижения и придумывали советских изобретателей велосипедов и воздушных шаров. Четвертая серия проекта объясняет, откуда взялась шутка о России - родине слонов.

Архитектура - "своя" и "чужая". Как обвиняли в космополитизме и лишали права на работу недостаточно «советских» архитекторов? Об этом - пятая серия проекта.

Доставалось и западным художникам. Пикассо и Матисс были объявлены вне закона, а Сальвадора Дали обвинили в "зоологическом человеконенавистничестве".

Борьба с "тлетворным влиянием Запада" шла даже на уровне лексики. Некоторые слова предложено было забыть, заменив их отечественными аналогами. Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным? Почему спортивные комментаторы отказались от слова «матч»?

Контролировалась и личная жизнь. В феврале 1947 года был издан Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Что грозило советским женщинам, которые влюблялись в иностранцев?

Оказалось под ударом и кино. Как одни режиссеры снимали пропагандистские антизападные фильмы, а других обвиняли в низкопоклонстве перед Западом и заставляли сворачивать съемки? Об этом - девятая серия проекта.

Кто придумал слово "стиляга"? Как в Советском Союзе преследовали молодежь за внешний вид, музыку и танцы?

А чем все в итоге закончилось? Заключительная серия проекта рассказывает о том, как был дал сигнал к сворачиванию кампании.