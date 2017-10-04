Линки доступности

Языки
Контекст

Проект "Тлетворное влияние Запада": все серии

Кампания по борьбе с космополитизмом началась в 1947 году. Поводом стало дело советских ученых Клюева и Роскина, которые создали препарат от рака и собирались проводить исследования вместе с американцами. Об этом шла речь в первой серии проекта.

“Тлетворное влияние Запада” – с чего все началось
please wait
0:01:29
0:00:00 /0:01:29

Кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом особенно сильно ударила именно по литературе. Псевдонимы осуждались, многие произведения были запрещены к печати. Творчество Анны Ахматовой называли "безыдейным болотом", а Михаилу Зощенко предложили "убраться из советской литературы.

"Тлетворное влияние Запада". Вторая серия - о том, как с "влиянием Запада" боролись в литературе.
please wait
0:02:10
0:00:00 /0:02:10
Direct link

Борьба с «чуждыми Родине космополитами от науки» развернулась во всех сферах. Доставалось биологам, физикам, историографам. Молодежи закрыли дорогу в иностранные научные журналы.

«Тлетворное влияние Запада» - о том, как эта борьба шла в естественных науках
please wait
0:01:32
0:00:00 /0:01:32

Советские ученые отвергали западные достижения и придумывали советских изобретателей велосипедов и воздушных шаров. Четвертая серия проекта объясняет, откуда взялась шутка о России - родине слонов.

Откуда взялась шутка о России – родине слонов?
please wait
0:01:17
0:00:00 /0:01:17

Архитектура - "своя" и "чужая". Как обвиняли в космополитизме и лишали права на работу недостаточно «советских» архитекторов? Об этом - пятая серия проекта.

«Тлетворное влияние Запада» об архитектуре
please wait
0:01:28
0:00:00 /0:01:28
Direct link

Доставалось и западным художникам. Пикассо и Матисс были объявлены вне закона, а Сальвадора Дали обвинили в "зоологическом человеконенавистничестве".

Как Пикассо и Матисс были объявлены «вне закона»?
please wait
0:01:32
0:00:00 /0:01:32
Direct link

Борьба с "тлетворным влиянием Запада" шла даже на уровне лексики. Некоторые слова предложено было забыть, заменив их отечественными аналогами. Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным? Почему спортивные комментаторы отказались от слова «матч»?

Как французская булка стала городской, а сыр камамбер – закусочным?
please wait
0:01:26
0:00:00 /0:01:26

Контролировалась и личная жизнь. В феврале 1947 года был издан Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Что грозило советским женщинам, которые влюблялись в иностранцев?

Что грозило советским женщинам, которые влюблялись в иностранцев?
please wait
0:01:35
0:00:00 /0:01:35
Direct link

Оказалось под ударом и кино. Как одни режиссеры снимали пропагандистские антизападные фильмы, а других обвиняли в низкопоклонстве перед Западом и заставляли сворачивать съемки? Об этом - девятая серия проекта.

Как советская власть боролась с низкопоклонством перед Западом в кино?
please wait
0:01:51
0:00:00 /0:01:51

Кто придумал слово "стиляга"? Как в Советском Союзе преследовали молодежь за внешний вид, музыку и танцы?

Кто придумал слово «стиляга»?
please wait
0:02:01
0:00:00 /0:02:01

А чем все в итоге закончилось? Заключительная серия проекта рассказывает о том, как был дал сигнал к сворачиванию кампании.

Чем закончилась антизападная кампания?
please wait
0:01:45
0:00:00 /0:01:45

  • 16x9 Image

    Ксения Туркова

    Журналист, теле- и радиоведущая, филолог. Начинала как корреспондент и ведущая на НТВ под руководством Евгения Киселева, работала на каналах ТВ6, ТВС, РЕН ТВ, радиостанциях "Эхо Москвы", "Сити FM", "Коммерсантъ FM". С 2013 по 2017 годы жила и работала в Киеве, участвовала в создании информационной радиостанции "Радио Вести", руководила русскоязычным вещанием украинского канала Hromadske TV, была ведущей и исполнительным продюсером. С 2017 работает на "Голосе Америки" в Вашингтоне.

    Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG