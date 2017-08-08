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Эфир программы «Время деньги» 8 августа 2017

Эфир программы «Время деньги» 8 августа 2017
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На мировых рынках преобладает сдержанный оптимизм. Dow Jones и S&P штурмуют новые высоты // За увековечивание гендерных стереотипов. С такой формулировкой уволен программист Google // Зачем Netflix покупает шотландское издательство комиксов?

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