Эфир программы «Время деньги» 8 августа 2017

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3977667.html
На мировых рынках преобладает сдержанный оптимизм. Dow Jones и S&P штурмуют новые высоты // За увековечивание гендерных стереотипов. С такой формулировкой уволен программист Google // Зачем Netflix покупает шотландское издательство комиксов?
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