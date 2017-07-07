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Госсекретарь США назначил Курта Волкера спецпредставителем по Украине

Курт Волкер

Тиллерсон выразил уверенность, что Волкер будет успешно работать от имени США над мирным разрешением конфликта на востоке Украины

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назначил бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем для ведения переговоров по разрешению конфликта в Украине, сообщается в официальном заявлении Госдепартамента.

Помимо должности постоянного представителя США в НАТО, бывший посол Волкер занимал пост директора по вопросам Европы и Евразии в Национальном совете безопасности США. На нынешнем посту в его обязанности будет входить содействие соблюдению Минских соглашений.

По словам старшего советника главы Госдепартамента Роберта Хэммонда, «Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта» в Украине, сообщает «Радио Свобода».

«Он (Волкер) будет сопровождать госсекретаря во время визита в Киев 9 июля, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Ожидается, что он на регулярной основе будет встречаться с представителями Украины и других участников «Нормандского формата» – России, Германии и Франции».

«Курт, благодаря его богатому опыту, как никто обладает необходимой квалификаций для того, чтобы приблизить мирное разрешение конфликта», – заявил Тиллерсон.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на американские СМИ, «идея учреждения нового поста спецпредставителя по Украине появилась в администрации Дональда Трампа весной». В Вашингтоне рассчитывают, что спецпосланник будет вести диалог по разрешению конфликта в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд.

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