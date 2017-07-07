Госсекретарь США назначил Курта Волкера спецпредставителем по Украине

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назначил бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем для ведения переговоров по разрешению конфликта в Украине, сообщается в официальном заявлении Госдепартамента.

Помимо должности постоянного представителя США в НАТО, бывший посол Волкер занимал пост директора по вопросам Европы и Евразии в Национальном совете безопасности США. На нынешнем посту в его обязанности будет входить содействие соблюдению Минских соглашений.

По словам старшего советника главы Госдепартамента Роберта Хэммонда, «Волкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта» в Украине, сообщает «Радио Свобода».

«Он (Волкер) будет сопровождать госсекретаря во время визита в Киев 9 июля, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Ожидается, что он на регулярной основе будет встречаться с представителями Украины и других участников «Нормандского формата» – России, Германии и Франции».

«Курт, благодаря его богатому опыту, как никто обладает необходимой квалификаций для того, чтобы приблизить мирное разрешение конфликта», – заявил Тиллерсон.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на американские СМИ, «идея учреждения нового поста спецпредставителя по Украине появилась в администрации Дональда Трампа весной». В Вашингтоне рассчитывают, что спецпосланник будет вести диалог по разрешению конфликта в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд.