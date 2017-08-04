США призывают АСЕАН создать механизма разрешения споров

ВАШИНГТОН – В то время как Госсекретарь США Рекс Тиллерсон готовится начать первый официальный визит в Юго-Восточную Азию, США продолжают призывать к созданию юридически обязывающего механизма для предотвращения конфликтов на почве территориальных споров в Южно-Китайском море.

Тиллерсон также попытается заручиться поддержкой союзников из региона в ситуации с Северной Кореей.

После жесткого предупреждения со стороны Китая Вьетнам отозвал выданное энергетической компании разрешение на бурение газа в Южно-Китайском море.

Это очередная глава в непрекращающемся споре вокруг богатого ресурсами водоема, который занимает первое место в мире по числу территориальных претензий.

Как ожидается, в ходе саммита в Маниле министры иностранных дел стран АСЕАН одобрят рамочную концепцию кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Хотя эта концепция предполагает сотрудничество вместо конфронтации, ее также считают уступкой Китаю, поскольку она не имеет обязательной силы.

США продолжат призывать к выработке механизма разрешения споров и обеспечения свободы навигации.

«Дестабилизирующие действия, в том числе проводимое Китаем строительство искусственных островов, а также создание и милитаризация спорных объектов, осложняют разрешение споров в регионе мирным путем», – заявила Сюзан Торнтон, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам стран Восточной Азии и тихоокеанского региона.

Тиллерсон хочет попытаться уладить разногласия с Китаем без перехода к открытому конфликту. Один из острых вопросов – усиление давления на КНДР.

«Нет будущего, в котором у КНДР были бы ядерное оружие или способность нанести удар этим оружием по любой стране региона, не говоря уже о нашей родине, – сказал госсекретарь США. – В этой связи мы пытаемся сотрудничать с Китаем. На Китай приходится 90 процентов экономической активности КНДР».

Тиллерсону придется тщательно соблюдать баланс, с одной стороны пытаясь добиться от стран блока гарантий изоляции Пхеньяна, а с другой – не создавая впечатления, что КНДР важнее их проблем в Южно-Китайском море.

«Дело в том, что для Малайзии, Вьетнама и Филиппин Северная Корея значит гораздо меньше, чем Южно-Китайское море, которое находится в непосредственной близости от них», – подчеркнул Грегори Полинг, научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Другие эксперты предупреждают, что союзники США в регионе теряют веру в практическую поддержку Вашингтона в спорах вокруг Южно-Китайского моря.

«Они поняли, что Вьетнам не может рассчитывать на поддержку администрации Дональда Трампа при такой конфронтации, и в результате все государства Юго-Восточной Азии обеспокоены тем, что администрация Трампа не заинтересована защищать их интересы», сказал Билл Хэйтон из Chatham House, беседуя с «Голосом Америки» по Skype.

Помимо морской безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова важное место на повестке саммита АСЕАН займет борьбы с терроризмом в регионе.