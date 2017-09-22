США призвали Россию эффективнее поддерживать усилия по нераспространению

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию найти способы более эффективно поддерживать международные усилия в области нераспространения ядерного оружия, подчеркнув, что в последние годы действия Москвы зачастую «способствовали ослаблению международных норм и подрывали усилия по привлечению государств к ответственности».

Тиллерсон выступил с таким призывом в Совете Безопасности ООН, где Россия пользуется правом «вето» и пытается блокировать или ослаблять американские инициативы, направленные на сдерживание ядерных амбиций таких стран, как Иран и КНДР.

По словам госсекретаря, среди примеров сомнительного поведения России есть случаи, когда она «нарушала собственные обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пренебрегала гарантиями, которые давала в конце Холодной войны, препятствовала усилиям по развитию уже принятых мер в сфере ядерной безопасности и пыталась ослабить независимость Международного агентства по атомной энергии в расследовании секретных ядерных программ».

Тиллерсон не стал вдаваться в детали, но призвал Россию изменить свое поведение.

«Если Россия хочет вернуть себе роль надежного игрока в разрешении ситуации с КНДР, она может доказать свои благие намерения, придерживаясь своих обязательств в отношении международных усилий по ядерной безопасности и контролю над вооружениями», – сказал Тиллерсон.

Глава американской дипломатии напомнил, что на двух самых мощных ядерных державах лежит «величайшая ответственность за соблюдение норм в сфере нераспространения и прекращение дальнейшего распространения ядерного оружия».

Он отметил, что Вашингтон и Москва в прошлом успешно сотрудничали. Так, США и СССР вместе работали над большей частью текста Договора о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, Россия упорно работала над повышением прозрачности своего ядерного арсенала, рассеянного по территории бывшего СССР, и две страны тесно сотрудничали в этой сфере, в том числе в рамках программы Нанна-Лугара, чтобы предотвратить риск попадания ядерного оружия в руки распространителей или террористов.

«Мы в особенности настойчиво призываем Россию рассмотреть вопрос о том, как она может эффективнее поддерживать международные усилия в сфере нераспространения», – сказал Тиллерсон.

В ходе своего выступления госсекретарь США также почтил память советского офицера Станислава Петрова, которого характеризуют в прессе как «человека, который спас мир». Петров скончался в России на этой неделе.

Тиллерсон напомнил членам Совбеза о том, как в 1983 году Петров, находясь на дежурстве в центре предупреждения о ракетных нападениях, увидел, что система выявила запуск ракет с американской базы. Офицер понял, что компьютер дал сбой, и вместо того, чтобы уведомить руководство о необходимости ответного ядерного удара, позвонил в штаб и сообщил о неполадках в системе.

«Этот эпизод показывает, как высок риск, когда идет речь о ядерном оружии, особенно когда решения об их применении возлагаются или могут быть возложены на ненадежные технологии или подверженное ошибкам суждение человека, – сказал госсекретарь. – Государства, которые хотят обзавестись ядерным оружием, должны задать себе вопрос, готовы ли они к такому сценарию в собственной стране?»

Тиллерсон также высоко оценил решения Казахстана и Украины отказаться от ядерного оружия после распада СССР.

«Отказавшись от мощи ядерного оружия, оба этих гордых государства оказались в лучшей ситуации, чем могли бы, – сказал он. – Они снизили опасность ядерного конфликта и помогли снизить шансы на то, что подобный потенциал попадет в руки безответственных третьих сторон».

«Даже после вторжения России в Крым и восточную Украину, нарушения Москвой ее обязательств по Будапештскому меморандуму, лидеры Украины вновь подтвердили мудрость решения отказаться от ядерного оружия, – подчеркнул Тиллерсон. – Их друзья и союзники немедленно пришли им на помощь в ответ на это нарушение их суверенитета, введя жесткие единые санкции против России. Они твердо нацелены на прекращение этого конфликта путем полной имплементации Минских соглашений».