Тиллерсон призвал Россию и Китай предпринять «прямые действия» в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Китай и Россию предпринять прямые действия в отношении КНДР в ответ на очередной ракетный запуск.

«Китай и Россия должны обозначить свою нетерпимость к этим безответственным запускам ракет, предприняв прямые действия со своей стороны», – говорится в заявлении Тиллерсона.

По его словам, Китай поставляет КНДР большую часть потребляемой в стране нефти, а Россия является «главным потребителем северокорейского принудительного труда».

Госсекретарь назвал запуск ракеты провокацией, добавив, что подобные действия «лишь усиливают дипломатическую и экономическую изоляцию КНДР».