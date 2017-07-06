Тиллерсон подчеркнул важность «хорошего обмена мнениями» между Трампом и Путиным

Госсекретарь США отметил, что пока Вашингтону сложно судить о взглядах Москвы на двусторонние отношения
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности «хорошего обмена мнениями» между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным об их видении характера двусторонних отношений.
«В данный момент сложно в точности сказать, каковы намерения России в том, что касается этих отношений», – сказал Тиллерсон перед вылетом из Вашингтона на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге.
«Мне кажется, важной частью этой встречи должен стать хороший обмен мнениями между президентом Трампом и президентом Путиным о том, как они видят характер взаимоотношений между двумя странами», – отметил он.
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