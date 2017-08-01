Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Филиппины, Таиланд и Малайзию в период с 5 по 9 августа, сообщил во вторник Госдепартамент.

Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства США примет участие во встрече представителей стран АСЕАН в Маниле. В повестке дня – денуклеаризация Корейского полуострова, безопасность судоходства и борьба с терроризмом.

В Таиланде Тиллерсон отдаст дань уважения покойному королю этой страны Пхумипону Адульядету, скончавшемуся в 2016 году, и обсудит с официальными лицами Бангкока вопросы двусторонних отношений.

В Малайзии госсекретарь США обсудит с руководством этой страны отношения между Вашингтоном и Куала-Лумпуром. «Поездка госсекретаря Тиллерсона вновь подчеркивает приверженность администрации дальнейшему расширению и развитию связей США с Азиатско-Тихоокеанским регионом – в сфере экономики и безопасности», – отмечается в заявлении Госдепартамента.