Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Китай 28-30 сентября

Визит Тиллерсона должен дать старт подготовке к намеченному на ноябрь визиту в Китай президента США Дональда Трампа. Он состоится в период возросшей напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, которая, будучи соседом и союзником КНР, работает над созданием ракет с ядерными боеголовками, способных достичь территории Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт назвала «важным» решение Пекина присоединиться к более жестким санкциям ООН в отношении КНДР. «У нас существуют хорошие отношения с Китаем», заявила она на брифинге в госдепартаменте во вторник, добавив, что это подтверждает второй за 9 месяцев визит Тиллерсона в эту страну. «Китай сделал серьезные шаги в правильном направлении. Всегда есть возможность сделать больше, но на данном этапе мы хотим поблагодарить Китай за его шаги в правильном направлении», сказала Нойерт.