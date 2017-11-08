США, Великобритания, Германия и Франция поддержали выводы СМР о химатаках в Сирии

26 октября Совместный механизм по расследованию (СМР) Организации по запрещению химического оружия, учрежденный единогласным решением Совета Безопасности ООН, пришел к выводу, что ответственность за применение зарина при имевшей место 4 апреля 2017 года атаке на населенный пункт Хан-Шейхун несет режим президента Сирии Башара Асада.

Как утверждается в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, их страны полностью доверяют выводам СМР и верят в профессионализм и независимость этого органа.

Сирийский режим нарушил международное законодательство, в том числе Конвенцию о запрещении химического оружия. «Мы осуждаем этот отвратительный поступок и требуем, чтобы сирийский режим немедленно прекратил любое использование химического оружия и наконец задекларировал все имеющиеся запасы химического оружия в ОЗХО», – говорится в документе.

СМР также пришел к выводу, что ИГИЛ несет ответственность за двухдневную атаку с использованием горчичного газа в городе Ум-Хуш в сентябре 2016 года. «Мы также осуждаем этот отвратительный поступок и едины в решимости покончить с этим террористическим движением раз и навсегда. Мы осуждаем применение химоружия, независимо от того, кто и где это делает», – говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств четырех стран.

В заявлении подчеркивается: «Мы едины во мнении, что крайне важно, чтобы мировое сообщество продолжало расследовать случаи применения химоружия в Сирии. Мы призываем Совет Безопасности ООН сохранить следственный потенциал СМР. Мы также призываем исполнительный совет ОЗХО принять меры в связи с отчетом СМР и четко дать понять, что те, кто замешан в применении химоружия, будут привлечены к ответственности».

Как отмечают Тиллерсон и его коллеги, к сожалению, это уже не первый доклад, идентифицирующий ответственных за применение химоружия в Сирии. В 2016 году СМР пришел к выводу, что сирийский режим несет ответственность за применение хлорина по меньшей мере в трех случаях в 2014 и 2015 гг., а ИГИЛ один раз применяла горчичный газ в 2015 году.

В документе отмечается, что СМР предстоит проделать еще много работы. ОЗХО сообщает, что «с большой вероятностью» за неделю до атаки в Хан-Шейхуне был применен зарин в населенном пункте Аль-Латамина, причем характеристики атаки напоминают действия сирийского режима.

«Необходима решительная международная реакция, чтобы привлечь к ответственности виновных, добиться справедливости для жертв этих отвратительных атак и предотвратить подобные атаки в будущем. После такого отчета Совет Безопасности ООН и все его члены несут общую ответственность за защиту международного режима нераспространения и выполнения предшествующих обязательств», – говорится в заявлении.