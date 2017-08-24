Госдепартамент США поздравил Украину с Днем независимости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от лица правительства США поздравил Украину с Днем независимости.

«Как я говорил в Киеве в прошлом месяце, мы высоко ценим нашу дружбу, которая развивалась на протяжении 25 лет дипломатических отношений, – отмечается в заявлении главы Госдепартамента. – Мы восхищаемся вашей стойкостью перед лицом серьезных вызовов, таких как инициированный Россией конфликт в Донбассе, российская оккупация Крыма и попытка его аннексии.

Несмотря на пережитые вами тяготы, народ Украины проявляет непоколебимую решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укреплять свои демократические институты. США горды быть партнером Украины на этом пути и по-прежнему решительно поддерживают ваш суверенитет, территориальную целостность и демократию».

«Пусть следующий год принесет народу Украины мир, процветание и прогресс», – говорится в заявлении руководителя внешнеполитического ведомства США.