Госсекретарь США заявил, что Россия представляет угрозу для своих соседей

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон упомянул Россию в одном ряду с Северной Кореей, Венесуэлой и Ираном, заявив о том, что Москва «угрожает своим демократическим соседям», являясь угрозой для развития стран региона.

«Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя фундаментальные основы нашей демократии: вмешиваясь в наши честные и свободные выборы, - сказал глава Госдепартамента, открывая министерскую встречу Сообщества демократий. - Мы поддерживаем наших демократических партнёров и работаем вместе ради сохранения демократии от вмешательства в дальнейшем».

По словам Рекса Тиллерсона, США и их союзники продолжат поддержку государств, стремящихся к свободе и демократии.

«Демократия является единственной политической системой, которая предусматривает институциональную возможность для самосовершенствования, одновременно предоставляя своим гражданам право выбора, как и кто будет ими управлять», - подчеркнул госсекретарь США.