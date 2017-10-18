Тиллерсон: за кризис с рохинджа несут ответственность власти Мьянмы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду, что считает военное руководство Мьянмы ответственным за кризис с мусульманами-рохинджа.

Более полумиллиона представителей этнического меньшинства рохинджа в последние недели бежало в соседнюю Бангладеш из-за притеснений со стороны военных после того, как боевики-рохинджа провели серию нападений на государственные силы безопасности.

Репрессии против рохинджа вызвали возмущение мирового сообщества, хотя власти Мьянмы по-прежнему отрицают, что в стране кризис.

«Мы действительно возлагаем ответственность за происходящее в штате Ракхайн на военное руководство Мьянмы, – сказал в среду Тиллерсон. – Для нас важнее всего, что мир не может закрывать глаза на зверства, которые, как сообщаются, происходят в этом регионе».

Тиллерсон выступил с таким заявлением после отчета международной правозащитной организации Amnesty International, в котором силы безопасности Мьянмы обвиняют в систематических этнических чистках в отношении рохинджа.

По данным отчета, основанного на интервью с более чем 100 беженцами, силы безопасности застрелили сотни рохинджа, пытавшихся бежать из своих деревень, и сжигали заживо пожилых и больных людей, которые не могли покинуть свои дома.

Как сообщается, в некоторых деревнях сотрудники сил безопасности также насиловали женщин и девушек.

По словам Тиллерсона, «кто-то должен понести ответственность» за эти зверства.

«Военное руководство Бирмы должно решить, какую роль оно хочет играть в будущем Бирмы, потому что мы считаем ее важной формирующейся демократией, – сказал он. – Но это реальная проверка для этого правительства, которая покажет, как оно будет вести себя в этой очень серьезной ситуации».

Представитель Amnesty Мэтью Уэллс заявил, что в ближайшем будущем организация опубликует еще один отчет с подробным рассказом о совершенных преступлениях, в том числе о конкретных командирах и других лицах, причастных к ним.

По словам Уэллса, врачи оказывали помощь сотням рохинджа с пулевыми ранениями, которые свидетельствуют, что людям стреляли в спину, когда они пытались бежать.