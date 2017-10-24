Тиллерсон потребует от Пакистана дополнительных мер против Талибана

КАБУЛ – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон направляется в Пакистан, чтобы встретиться с лидерами страны и подкрепить требование администрации Дональда Трампа о принятии дополнительные меры против Талибана и других группировок боевиков, базирующихся в стране.

«Думаю, Пакистан должен ясно взглянуть на ситуацию, с которой они столкнулись в плане количества террористических организаций, которые находят убежище на территории Пакистана», – сказал Тиллерсон во время предыдущей остановки в Афганистане.

По его словам, отношение США к Пакистану будет основываться на действиях Пакистана. Цель состоит в том, чтобы создать возможность для установления мира и стабильности как в этой стране, так и в Афганистане, отметил госсекретарь.

Пакистан признал, что он имеет определенное влияние на Талибан, но настаивает, что не контролирует передвижение его лидеров.

Тиллерсон совершает зарубежное турне по нескольким странам, в ходе которого в понедельник он сделал необъявленные ранее остановки в Ираке и Афганистане.

США и Афганистан уже давно утверждают, что афганский Талибан, и особенно самое опасное его подразделение, сеть «Хаккани», находят убежища в Пакистане. Но Исламабад заявляет, что все убежища на племенных территориях у границы с Афганистаном, где ранее царило беззаконие, были очищены от боевиков в результате военной операции.

Между тем отношения между Индией и Пакистаном, которые на протяжении почти всей их 70-летней истории независимости от Великобритании были сложными, стремительно ухудшались последние два года. Обе стороны использовали резкую риторику в адрес друг друга на недавних заседаниях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, обвиняя друг друга в нарушениях прав человека и поддержке терроризма.

Напряженность между двумя странами, возможно, станет одной из тем для дискуссии, когда госсекретарь прибудет в Дели.

«Будет обсуждаться возможность индийско-пакистанского диалога, и Тиллерсон проинформирует своих индийских коллег об итогах совещания Четырехсторонней координационной группы (в которую входят США, Китай, Афганистан и Пакистан), посвященного переговорам с Талибаном, которые проходили в Омане 16 октября», – сообщил источник, знакомый с планированием визита, англоязычной газете The Hindu.