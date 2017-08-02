Рекс Тиллерсон: мы намерены добиваться прогресса на востоке Украины

КИЕВ – Соединенные Штаты рассчитывают добиться конкретного прогресса в процессе деэскалации конфликта на востоке Украине – достигнув реального прекращения огня.

Об этом в ходе брифинга 1 августа в Вашингтоне заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«[…] мы надеемся, что мы сможем добиться определенного прогресса в продвижении ситуации в Украине к началу достижения настоящего прекращения огня, потому что вспышка насилия в этом году на востоке страны была просто трагическая», – подчеркнул Рекс Тиллерсон.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов отметил необходимость быть последовательными в достижении минских договоренностей и в желании увидеть возможности для продвижения процесса урегулирования конфликта.

«Мы назначили специального представителя в Украину, бывшего посла в НАТО Курта Волкера. Курт – очень опытный посол, дипломат в этом районе. Он хорошо знает эту сферу, хорошо знает Россию, безусловно, хорошо знает наших партнеров, и он очень четко говорит о своей миссии, чтобы увидеть – не можем ли мы участвовать в продвижении процесса в Украине? Процесс, как вы знаете, застопорился довольно долго. Это заявление приветствовали и русские, и его приветствовала Нормандская группа, связанная с Россией попыткой продвинуть эти обсуждения вперед», – сказал Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь США отметил, что Минские соглашения должны быть реализованы.

Новый пакет антироссийских санкций подписан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 2 августа подписал закон о введении новых санкций против России.

В своем заявлении президент Трамп назвал подписанный им закон «весьма несовершенным», призвав Конгресс не использовать эту меру для затруднения усилий США и их европейских союзников по разрешению конфликта в Украине.

Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал

«Хотя я поддерживаю жесткие меры по наказанию и сдерживанию агрессивного и дестабилизирующего поведения Ирана, Северной Кореи и России, этот законопроект весьма несовершенен, – говорится в заявлении президента. – Спеша принять этот законопроект, Конгресс включил (в него) ряд явно неконституционных положений».

Как известно, 27 июля Сенат 27 июля проголосовал в поддержку новых санкций против России. Ограничения также касаются Северной Кореи и Ирана. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса почти единогласно, несмотря на возражения Белого дома по поводу того, что это ограничивает действующего президента в реализации эффективной внешней политики.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание Президентом Трампом закона о введении новых антироссийских санкций.

Очевидно, что без Соединенных Штатов кризис в Донбассе не будет решен

«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе и заполитизированного проекта «Северный поток-2».

Они будут действовать до полного освобождения украинской земли», – написал Петр Порошенко 2 августа на своей странице в Фейсбуке Президент Петр Порошенко подчеркнул, что подписанный документ «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

О сотрудничестве США и нормандского формата

Политолог Станислав Зозуля считает, что активное привлечение Соединенных Штатов к процессу переговоров в Нормандском формате следует рассматривать через призму отношений официальных Вашингтона и Москвы.

«Очевидно, что без Соединенных Штатов кризис в Донбассе не будет решен. Он будет продолжаться с очередными периодическими обострениями. Какова будет или возможна форма участия США в процессе переговоров? Есть разные мнения, скорее всего, непосредственно Вашингтон не будут в нем принимать участие», – подчеркивает Станислав Зозуля в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению эксперта, Соединенные Штаты могли бы быть гарантом выполнения договоренностей и итогов переговоров в нормандском формате.

«Вряд ли можно говорить о непосредственном участии в формате. Соединенные Штаты уже продемонстрировали, что готовы активно углубляться и принимать участие в изучении проблемы через своего представителя по Украине Курта Волкера», – напоминает Станислав Зозуля.

Он считает, что Россия не будет занимать негативную позицию в случае активного сотрудничества США и Нормандского формата.

«Сейчас мы видим больше внутриамериканские дискуссии по поводу отношений с Россией, а не российское нежелание увидеть участие США в различных форматах на переговорах по поводу урегулирования украинского кризиса. Думаю, что на участие или неучастие США в сотрудничестве с Нормандским форматом будет влиять позиция американских политиков, которые будут критически оценивать позицию президента Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину», – утверждает Станислав Зозуля.

Деэскалация конфликта и волевое решение Запада

Председатель правления East European Security Research Initiative Foundation Максим Хилько отмечает, что непосредственное сотрудничество США и России по украинскому вопросу происходило и раньше.

Любое расширение или изменение формата не будет иметь смысла до тех пор, пока Запад не сможет принудить Россию выполнять те обязательства, которые были приняты в рамках Нормандского формата и Минских соглашений

«Раньше переговоры вели Виктория Нуланд и Владислав Сурков, одновременно с Нормандским форматом. И представители США настаивали, что именно в таком формате они видят эффективную работу, а не присоединение США к Нормандскому формату. Учитывая сегодняшнюю тенденцию, направленную на наращивания напряжения между США и Россией, вполне вероятно, что Кремль был бы против сближения США с Нормандским форматом.

Но еще больше будут Берлин и Париж, поскольку такое расширение этого формата будет свидетельствовать о неспособности европейских государств самостоятельно решить украинский вопрос, поражение их дипломатических усилий», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Максим Хилько считает, что нынешний объем обязательств, которые должна выполнить Россия для урегулирования украинского кризиса, необходимо реализовать без каких-либо изменений в форматах для переговоров.

«Любое расширение или изменение формата не будет иметь смысла до тех пор, пока Запад не сможет принудить Россию выполнять те обязательства, которые были приняты в рамках Нормандского формата и Минских соглашений. Если Запад не будет подкреплять свои требования новыми санкциями, которые будут более эффективными и новыми рычагами влияния на Россию, увеличение количества людей за столом вряд ли приведет к желаемому результату», – подчеркивает Максим Хилько.

Вместе с тем, Максим Хилько считает, что прогресс в деэскалации вооруженного конфликта зависит от санкций и от волевого решения западных партнеров Украины.