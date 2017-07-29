Госдепартамент заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией

Госсекретарь Рекс Тиллерсон прокомментировал закон о введении новых, более масштабных санкций против России, одобренный на этой неделе Палатой представителей и Сенатом США.

В специальном заявлении, распространенном дипломатическим ведомством, говорится, что законопроект, утвержденный законодателями на Капитолии «почти единогласно» демонстрирует не желание наказать Москву за действия в Украине, Сирии и попытки вмешательства в избирательную кампанию в США в 2016 году, а «желание американцев увидеть, как Россия предпринимает шаги, необходимые для улучшения отношений с Соединенными Штатами».

«Мы надеемся на будущее сотрудничество между двумя нашими странами над решением основных глобальных проблем, и на то, что эти санкции больше не будут необходимы», - сказал госсекретарь США.

В заявлении также подчеркивается, что Соединенные Штаты намерены «тесно сотрудничать с друзьями и союзниками» для того, чтобы убедиться, что Россия, Иран и Северная Корея «ясно поняли» адресованное им законодателями сообщение.

Накануне пресс-служба Белого дома распространила собственное заявление о том, что президет Дональд Трамп ознакомился с итоговым вариантом законопроекта, вводящего санкции против России, и намерен в ближайшее время утвердить его.