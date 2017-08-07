Тиллерсон: в знак готовности к переговорам КНДР должна прекратить запуски ракет

ВАШИНГТОН – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в понедельник, что если Северная Корея готова к диалогу, то лучшим признаком этого станет прекращение ее ракетных испытаний.

«Не было продолжительного промежутка времени, в течение которого они не предпринимали бы каких-то провокационных действий в виде запусков баллистических ракет. Поэтому я думаю, что первым и самым сильным сигналом, который они могли бы нам направить, было бы простое прекращение этих ракетных запусков», – сказал Тиллерсон.

Глава американской дипломатии выступил с этим заявлением в Маниле, где он принимает участие в региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Тиллерсон подчеркнул, что недавнее единогласное одобрение новых санкций против Северной Кореи Советом Безопасности ООН – это сигнал, что все международное сообщество считает действия Пхеньяна неприемлемыми, и что имеется четкое ожидание, что Корейский полуостров должен стать безъядерным.

«Мы вновь надеемся, что в конечном итоге Северная Корея прийдет к выводу о необходимости выбрать другой путь, и когда возникнут подходящие условия, мы можем сесть за стол переговоров и провести диалог о будущем Северной Кореи, чтобы они чувствовали себя в безопасности и процветали в экономическом плане», – сказал он.

Белый дом сообщил, что президент Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре выразили решимость полностью выполнить резолюции ООН по Северной Корее и «призвать международное сообщество последовать их примеру».

«Серьезная угроза»

В заявлении, опубликованном вечером в воскресенье, говорится, что Трамп и Мун Чжэ Ин также приветствовали новую резолюцию Совета Безопасности и вновь заявили о своей убежденности в том, что Северная Корея «представляет серьезную угрозу» для их стран, а также Японии.

Трамп прокомментировал телефонный разговор в Твиттере.

«Только что провел разговор с президентом Южной Кореи Мун [Чжэ Ином]. Очень рад и впечатлен голосованием в ООН (15 «за», 0 «против») по санкциям против Северной Кореи», – написал он.

Ранее в воскресенье Китай потребовал от Северной Кореи прекратить ракетные и ядерные испытания, заявив, что Пхеньян не должен «испытывать добрую волю международного сообщества».

Предупреждение Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал санкции ООН и выступил с предупреждениями от имени Пекина на встрече с северокорейским коллегой Ли Ён Хо на полях мероприятий по линии АСЕАН на уровне министров в Маниле.

США с осторожностью приветствовали поддержку санкций против Северной Кореи со стороны Китая. Вместе с тем, в Вашингтоне заявили, что будут внимательно следить за тем, как Пекин соблюдает режим санкций, цель которых –лишить КНДР ежегодных доходов в размере одного миллиарда долларов, которые используются для поддержки незаконных программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Сюзан Торнтон, отвечающая в Госдепартаменте за азиатское направление, сообщила журналистам, что Китай, который является главной экономической надеждой для КНДР, ранее поддерживал усилия по сдерживанию оружейных программ Пхеньяна, но потом его активность снизилась.

«Мы хотим быть уверены, что Китай продолжит в полной мере соблюдать режим санкций, а не заниматься эпизодическими колебаниями, которые мы уже видели», – сказала Торнтон.

Трамп приветствует поддержку санкций

В одном из субботних твитов Трамп выразил удовлетворение позицией Китая и России, которые вместе с США и другими членами Совета Безопасности ООН поддержали санкции, ограничивающие продажи северокорейского угля, железа и железной руды, свинца и свинцовой руды, а также морепродуктов.

«[Это будет иметь] очень большие финансовые последствия!» – написал Трамп.

Ван И также рекомендовал Северной Корее использовать подход «двойной приостановки» для ослабления напряженности на Корейском полуострове, который включал бы прекращение северокорейских ядерных испытаний и одновременное прекращение совместных военных учений США и Южной Кореи.

Однако Торнтон заявила, что США не рассматривают вопрос о прекращении регулярных учений с Южной Кореей. По ее словам, США отвергают любую «моральную эквивалентность», которая подразумевается в уравниваний учений с ядерными и ракетными испытаниями в КНДР. По мнению экспертов, последние испытания северокорейских межконтинентальных ракет показали, что Пхеньян, возможно, способен нанести удар по значительной части континентальной территории США.

Северная Корея не комментирует ситуацию

Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо не стал делать публичных заявлений в Маниле. Однако газета правящей Трудовой партии Кореи «Нодон синмун» выступила с комментарием, в котором заявила, что США игнорируют предупреждение Северной Кореи в виде ракетных испытаний и предпринимают «отчаянные усилия» с помощью последних санкций ООН.

«Континентальная территория США оказалась на перекрестке жизни и смерти», – предупреждает газета.

Санкции ООН вводятся в ответ на испытания северокорейских межконтинентальных баллистических ракет 3 и 28 июля, и лишают Пхеньян примерно трети его ежегодных доходов от экспорта, составляющих 3 миллиарда долларов.

«Разумные оборонительные меры»

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «принимает и будет принимать разумные оборонительные меры для защиты себя и своих союзников» от угрозы, которую представляет Северная Корея, которая, по ее словам, «стремительно становится все более опасной».

Резолюция также запрещает странам-членам ООН выдавать новые разрешения на работу гражданам Северной Кореи. Пхеньян известен своей практикой отправки своих граждан на работу в другие страны с последующей конфискацией значительной части их доходов, что, фактически, превращает их труд в рабский.

Резолюция также ужесточает режим действующих санкций. С 2006 года Совет Безопасности ООН ввел несколько пакетов санкций против Северной Кореи, которые становились все более жесткими, за ее ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

Резолюция также включает список из девяти граждан КНДР и четырех северокорейских организаций, чьи активы подлежат замораживанию. В отношении указанных лиц также вводится запрет на поездки за рубеж.