Госсекретарь и спецпредставитель США по Украине направляются в Киев

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера специальным представителем США в переговорах по разрешению кризиса в Украине. Сообщение о назначении было озвучено незадолго до первого официального визита Тиллерсона в Киев в воскресенье, где он встретится с президентом Петром Порошенко, чтобы обсудить пути разрешения конфликта в восточной Украине и поддержки усилий украинских властей по проведению реформ.

«США продолжают оставаться приверженными целям, поставленным в рамках Минских соглашений», – заявил Тиллерсон в пятницу, говоря о соглашении о перемирии, заключенном между Москвой и Киевом в 2015-м году.

Переговоры по Украине

Волкер, который сопровождает Тиллерсона в поездке по Украине, будет на регулярной основе встречаться с представителями всех участников переговорного процесса в так называемом Нормандском формате: Германии, Франции, России и Украины.

В недавнем интервью Украинской службе «Голоса Америки», Волкер заявил, что США хотели бы видеть Украину «устойчивой, процветающей и сильной демократией». В этом случае, по мнению Волкера, она станет «привлекательной для регионов на востоке» страной, где «атаки при помощи дезинформации и пропаганды» будут неэффективными.

Несмотря на то, что Тиллерсон ищет пути восстановления доверия между США и Россией, Вашингтон отверг предположения о возможной сделке с Москвой по Киеву.

«Без сомнения, здесь нет намерений работать исключительно с Россией, – сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в начале недели. – Разрешение конфликта в восточной Украине – проблема, для решения которой требуется участие многих сторон».

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не откажутся от своей позиции по вопросу о поддержке Кремлем пророссийских сепаратистов на Донбассе. Эта поддержка вызывает обеспокоенность у американской стороны.

«Мы считаем, что так называемые повстанцы поддерживаются и финансируются Россией и ответственны за гибель украинцев, – заявила Нойерт на брифинге в четверг. – Мы продолжаем призывать россиян и украинцев объединить усилия (по разрешению конфликта)».

Необходимо ясно заявить о поддержке суверенитета Украины

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в пятницу сказал «Голосу Америки», что Тиллерсон должен дать ясно понять, что «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерены предоставить необходимую поддержку».

Хербст ожидает, что в ходе встречи в воскресенье Порошенко затронет вопрос массированной российской кибератаки на Украину. По его мнению, США нужно многому научится у Украины в отношении мер борьбы с российскими хакерскими атаками.

«Я предполагаю, что в будущем мы будем более тесно сотрудничать», – добавил Хербст.

Тиллерсон заявил конгрессменам, что США не должны быть «скованы» Минскими соглашениями 2015 года в случае, если стороны решат достичь поставленных целей посредством других соглашений.

Позже высокопоставленные представители правительства США пояснили, что Вашингтон не будет исключать возможности рассмотрения других вариантов в то время как США продолжают полностью поддерживать Минские соглашения».

«Минские соглашения – это механизм, который уже существует, – сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. – Ничего лучше пока нет».

Украинская повестка дня

В Украине Тиллерсон также встретится с молодыми реформаторами в правительстве и представителями гражданского общества. Вашингтон продолжает призывать Киев к продолжению проведения реформ, которые «усилят экономическую, политическую и военную устойчивость Украины».

Украинские власти заявили, что Вашингтон и Киев вскоре подпишут ряд соглашений по усилению сотрудничества в области обороны. Ранее об этом говорил Порошенко по итогам своей встречи с Трампом в прошлом месяце. Министр иностранных дел Украины сообщил, что речь идет исключительно об оборонительных вооружениях.

«Мы не исключаем возможность поставок таких вооружений Украине, однако пока решение по этому вопросу не принято», – сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Так называемое второе Минское соглашение представляет собой пакет мер, направленных на деэскалацию текущих конфликтов, включая заключение соглашения о прекращении огня между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и правительственными силами в восточной Украине. Соглашение было подписано Украиной, Россией и сепаратистами в феврале 2015 года.