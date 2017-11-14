Визит Тиллерсона в Мьянму: ожидания и прогнозы

Бедственное положение сотен тысяч мусульман-рохинджа, вынужденных бежать из Мьянмы, не получило большого внимания в беседах президента США Дональда Трампа с лидерами стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах.

Однако, как ожидается, госсекретарь США Рекс Тиллерсон поднимет эту проблему в ходе намеченного на среду визита в Мьянму, в то время как администрацию Трампа призывают занять более жесткую позицию по этому вопросу.

Как отмечает исследователь Моэ Тузар из сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии им. Юсофа Исхака, этот визит будет свидетельствовать о последовательности политики США в отношении Мьянмы и заинтересованности администрации в этой стране в рамках общей политики в отношении Азии.

Хотя Тиллерсон посетит Мьянму впервые и станет самым высокопоставленным представителем действующей администрации, нанесшим визит в эту страну, в сентябре он беседовал по телефону с Аун Сан Су Чжи, которая является государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы, а также встретился с ней во вторник на полях саммитов в Маниле.

В Нейпьидо Тиллерсон проведет переговоры с Аун Сан Су Чжи и главой вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

Призывы к действию

Более 600 000 мусульман-рохинджа бежали из штата Ракхайн в Мьянме с 25 августа, после нападения боевиков на силы безопасности, вызвавшего жесткую военную реакцию, которую некоторые называют этнической чисткой.

Тиллерсон, заявивший в прошлом месяце, что «мир не может закрывать глаза» на сообщения о зверствах в отношении рохинджа, подчеркнуто возлагает вину на вооруженные силы Мьянмы, а не на государственного советника, которая после победы на выборах 2015 года делит власть с военными.

Хотя Аун Сан Су Чжи критикуют за то, что она обходит стороной проблему рохинджа, многие западные государства воздерживаются от решительного давления на нее в непростой период перехода к демократии.

В ходе встреч с властями Мьянмы Тиллерсон планирует выразить беспокойство по поводу насилия в отношении рохинджа и их вынужденного бегства из страны, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметивший, что Аун Сан Су Чжи демонстрирует готовность выработать решение проблемы.

Тиллерсон также заверит Мьянму в поддержке США и призовет правительство защищать местное население, обеспечить беспрепятственный доступ в штат Ракхайн для получения достоверной информации о ситуации, а также создать безопасные условия для возвращения беженцев.

Американские законодатели предложили принять законопроект об адресных санкциях в отношении военных интересов, однако администрация Трампа пока не поддержала такой шаг. Тиллерсон, хотя и выразил беспокойство по поводу насилия в октябрьской беседе с Мин Аунг Хлайном, не называет происходящее этнической чисткой.

Как отмечает директор британской организации в поддержку Мьянмы Burma Campaign UK Марк Фарманер, администрация Трампа «приложила очень мало усилий, чтобы оказать давление на правительство или военных Бирмы по поводу кризиса с рохинджа», а предстоящий визит станет важным индикатором позиции США.

«Если не продемонстрировать жесткую позицию, военные воспримут это как признак слабости и как разрешение продолжать притеснения, – отмечает эксперт. – Тиллерсон должен дать понять Аун Сан Су Чжи, что ее правительство должно прекратить политику отрицания и обещать предоставить рохинджа полноценное гражданство, если оно хочет и дальше получать поддержку от США».