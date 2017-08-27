Госсекретарь Тиллерсон поздравил Молдову с Днем независимости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил правительство и народ Республики Молдова с национальным праздником – Днем независимости, отмечаемым 27 августа.

«На протяжении прошедших (с момента обретения Молдовой независимости – Г.А) 26 лет Соединенные Штаты поддерживали стремление Молдовы к успешному европейскому будущему, характеризующемуся уважением к демократическим принципам, правам человека и законности», – отмечается в заявлении главы Госдепартамента.

«Мы, – говорится далее в документе, – привержены делу оказания Молдове помощи в поиске решения в процессе урегулирования (проблемы) Приднестровья, которое гарантирует Молдове суверенитет и территориальное единство в ее международно признанных границах, включая особый статус Приднестровья».

Госсекретарь Тиллерсон подчеркнул стремление США к дальнейшему развитию отношений с Молдовой и к утверждению разделяемых ими принципов – демократии, безопасности и процветания.