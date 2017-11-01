Тиллерсон обсудил с российским послом Украину, Сирию и КНДР

Госсекретарь и Анатолий Антонов встретились в Госдепартаменте
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и посол России в США Анатолий Антонов провели встречу в Госдепартаменте, на которой обсудили ряд вопросов двустороннего и международного характера, включая Украину, Сирию и Северную Корею.
«Они обсуждали необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полноценной реализации Минских соглашений», – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
«Они также обсудили поражение ИГИЛ в Сирии, и неизменную приверженность США переговорам в Женеве, как лучшему пути к политическому урегулированию конфликта», – указала Нойерт.
Представитель Госдепартамента добавила, что другие темы дискуссии включали угрозу, исходящую от Северной Кореи, и перспективы улучшения двусторонних отношений.
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