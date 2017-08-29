На фоне слухов о его уходе Тиллерсон встретился с Трампом

ВАШИНГТОН – В Вашингтоне усиливаются предположения, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может в ближайшее время уйти из администрации, учитывая заявления, которые сделал он и его помощник в последние два дня.

В понедельник Тиллерсон встретился за обедом с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Позднее в понедельник Пенс встретился с послом США в ООН Никки Хейли.

Совпадение этих встреч навели наблюдателей на мысль о том, что Хейли могут предложить пост госсекретаря в случае ухода Тиллесона.

В интервью телеканалу Fox News в воскресенье Тиллесона попросили прокомментировать заявления Трампа по поводу недавних событий в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где акция белых националистов привела к столкновениям с контр-демонстрантами.

Трамп изначально обвинил в беспорядках обе стороны, что вызвало широкое возмущение. Законодатели Республиканской партии Трампа и многие общественные комментаторы обвинили президента в том, что он не осудил ультраправых достаточно адресно и резко.

Заявления Трампа расценили как уравнивание сторонников превосходства белой расы с ультралевыми демонстрантами. Во время интервью Fox News Тиллерсона спросили, считает ли он, что высказывания Трампа отражают ценности США.

«Я не думаю, что кто-то сомневается в ценностях американского народа, приверженности американского правительства или правительственных ведомств к продвижению и защите этих ценностей», – сказал он сначала.

Когда телеведущий Крис Уоллес спросил Тиллерсона о ценностях, которые исповедует Трамп, госсекретарь без каких-либо пояснений ответил, что «президент выступает от своего имени».

В понедельник помощник Тиллесона отрицал, что ремарка госсекретаря означала критику ценностей Трампа, но отказался смягчить позицию.

«Наши ценности начинаются с Конституции, – заявил неназванный помощник Тиллесона телеканалу CNN. – Работа президента заключается в защите этих ценностей. Сделал ли он все, что в его силах, реагируя на события в Шарлотсвилле? Нет. Но это не значит, что Америка меняется».

«Вот почему президент говорит сам за себя, потому что Конституция говорит за страну», – добавил помощник.

Заявления Тиллерсона и его помощника вызвали подозрения у наблюдателей.

Профессор политологии в Бостонском университете Томас Уэйлен говорит, что заявление о том, что Конституция, а не президент говорит от имени страны, «свидетельствует об осуждении авторитарного управленческого стиля президента Трампа».

Уэйлен назвал слова помощника Тиллесона «прощанием с Трампом».

Уход Тиллерсона лишь усилит смятение, которое было характерно для первых месяцев администрации Трампа, считают наблюдатели, поделившиеся своим мнением с «Голосом Америки».

«У Трампа нет большой скамейки запасных», – говорит Джошуа Сэндмен, эксперт по президентской власти в Университете Нью-Хейвена в Коннектикуте.

При этом Сэндмен считает, что если в случае ухода Тиллерсона его преемницей станет Никки Хейли, которая поддерживает «высокий статус» США в ООН, это в значительной степени поможет устранить возникшие тревоги.