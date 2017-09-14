Тиллерсон проведет переговоры с британским коллегой в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в четверг встретится в Лондоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, чтобы обсудить ураган «Ирма», Северную Корею и Ливию.

Об этом сообщила пресс-служба Джонсона.

Джонсон, который на этой неделе посетил британскую территорию Ангилья и Британские Виргинские острова, пострадавшие от урагана «Ирма», обсудит международные усилия по ликвидации нанесенного ущерба с Тиллерсоном и политическим директором МИД Франции Николя де Ривьером.

«Я лично видел, какие разрушения вызвал ураган "Ирма" в Карибском море. Тесное сотрудничество с союзниками необходимо как для краткосрочных, так и для долгосрочных усилий по восстановлению», – сказал Джонсон в преддверии встречи.

Трое дипломатов также обсудят ситуацию в Северной Кореей, которая ранее в этом месяце провела шестое и самое масштабное ядерное испытание.