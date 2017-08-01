Тиллерсон проведет встречу с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что в ближайшие выходные он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в столице Филиппин, Маниле, во время конференции стран АСЕАН.

Эта встреча станет первой после принятия Конгрессом США закона о введении новых санкций против России и решением Москвы сократить персонал американских диппредставительств в РФ на 755 человек.

«Разумеется, это сделает нашу жизнь более сложной», – прокомментировал госсекретарь решение Кремля.

По словам Рекса Тиллерсона, он несколько раз разговаривал с Сергеем Лавровым по телефону, и во время личной встречи намерен, в частности, обсудить вопрос сокращения числа сотрудников американских дипмиссий.