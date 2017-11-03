Тиллерсон и Лавров обсудили по телефону положение в Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подчеркнул неприемлемость политизации работы инспекторов по химическому оружию в Сирии.

Об этом сообщил МИД РФ.

Россия оспорила выводы ООН и Запада о том, что за химической атакой в контролируемом повстанцами населенном пункте Хан-Шейхун, которая унесла десятки жизней, стояло сирийское правительство.

В сообщении российского МИД говорится, что в ходе беседы Лавров и Тиллерсон рассмотрели «актуальные вопросы усилий по уничтожению очага терроризма в Сирии и активизации международной поддержки политического урегулирования в этой стране при уважении ее территориальной целостности и через развитие общенационального диалога в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».

МИД России отметил, что «Лавров также подчеркнул недопустимость политизации деятельности Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак и необходимость приведения ее в соответствие со стандартами Конвенции о запрещении химического оружия при расследовании случаев применения отравляющих веществ в ходе сирийского конфликта».

По свидетельству российского МИД, также обсуждались некоторые аспекты российско-американских отношений и график предстоящих двусторонних контактов.

«Собеседники условились продолжать диалог по всем представляющим взаимный интерес темам», – говорится в сообщении МИД.

Госдепартамент США пока не комментировал телефонный разговор.