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Тиллерсон и Лавров обсудили Сирию в ходе телефонной беседы

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Как сообщает МИД России, дипломаты обсудили перспективы взаимодействия в урегулировании сирийского конфликта

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг вечером провел телефонные переговоры с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, обсудив с ним кризис в Сирии.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД, уточнив, что разговор состоялся по американской инициативе.

Тиллерсон и Лавров обсудили «перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», сообщают в ведомстве.

Американская сторона информацию об этом разговоре пока не подтвердила.

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