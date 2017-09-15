Тиллерсон и Лавров обсудили Сирию в ходе телефонной беседы

Как сообщает МИД России, дипломаты обсудили перспективы взаимодействия в урегулировании сирийского конфликта
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг вечером провел телефонные переговоры с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, обсудив с ним кризис в Сирии.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД, уточнив, что разговор состоялся по американской инициативе.
Тиллерсон и Лавров обсудили «перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», сообщают в ведомстве.
Американская сторона информацию об этом разговоре пока не подтвердила.
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