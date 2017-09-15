Тиллерсон и Лавров обсудили Сирию в ходе телефонной беседы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг вечером провел телефонные переговоры с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, обсудив с ним кризис в Сирии.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД, уточнив, что разговор состоялся по американской инициативе.

Тиллерсон и Лавров обсудили «перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», сообщают в ведомстве.

Американская сторона информацию об этом разговоре пока не подтвердила.