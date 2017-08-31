Россия призвала США искать дипломатические пути преодоления напряженности с КНДР

Россия призвала Соединенные Штаты искать дипломатические пути преодоления напряженности на Корейском полуострове и избегать шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг целесообразность каких-либо дипломатических переговоров с КНДР.

Как сообщает министерство иностранных дел России, с призывом к сдержанности выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, который, по словам МИД, имел место в среду.

Госдепартамент США пока не сообщал об этой беседе.

Как говорится в заявлении МИД России, в центре внимания участников беседы находилась ситуация вокруг осуществленного Северной Кореей накануне ракетного пуска.

«Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН», говорится в документе.

«При этом С.В.Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями» – подчеркнул российский МИД.

В заявлении также отмечается, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает «контрпродуктивным и опасным».

Ранее в среду президент США Дональд Трамп отверг целесообразность каких-либо дипломатических переговоров с КНДР, заявив, что «переговоры – это не решение».

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, вызвав осуждение со стороны мирового сообщества.

В четверг США и Южная Корея провели военные учение в регионе с участием стратегических бомбардировщиков США, способных нести ядерное оружие.