Тиллерсон сделает заявление по ядерному соглашению с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон «очень скоро» сделает заявление относительно ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами, которое президент Дональд Трамп назвал «плохой сделкой». Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В соответствии с американским законодательством, Госдепартамент должен каждые 90 дней уведомлять Конгресс о том, как Иран соблюдает соглашение, заключенное в 2015 году. В понедельник наступает крайний срок, и на прошлой неделе высокопоставленный представитель правительства сообщил, что администрация скорее всего заявит, что Иран соблюдает соглашение, хотя у Трампа были сомнения на этот счет.

«Госсекретарь очень скоро сделает заявление по поводу этого соглашения, – сказал Спайсер журналистам. – Я думаю, вы все знаете, что президент очень четко дал понять, что он считает это соглашение неудачным, невыгодным для Соединенных Штатов».