Тиллерсон обсудил в Индии борьбу с экстремистскими организациями

Борьба с терроризмом и роль Индии в охваченном войной Афганистане стали главными темами состоявшихся в среду в Дели переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и его индийского коллеги.

В ходе этих бесед глава американской дипломатии сделал особый акцент на новой стратегии администрации Дональда Трампа по Южной Азии.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж сообщила, что Индия согласилась провести переговоры по Афганистану с Вашингтоном и Кабулом.

Тиллерсон и Сварадж также подчеркнули тесную взаимосвязь и общие ценности между двумя крупнейшими демократиями мира.

Тиллерсон, который прибыл в Дели после остановок в Кабуле и Исламабаде, заявил, что сообщил пакистанским лидерам об «определенных ожиданиях» администрации Трампа, связанных с контролем над террористическими группировками, действующими с территории Пакистана.

Он добавил, что слишком много террористических группировок находят убежище в Пакистане для того, чтобы совершать атаки на другие страны.

«Это может создать угрозу для стабильности самого Пакистана. Дестабилизация правительства Пакистана не отвечает ничьим интересам», – заявил он журналистам в Дели.

Новая региональная стратегия президента Дональда Трампа «может быть успешной только в том случае, если Пакистан примет решительные меры против террористических организаций», действующих с его территории, заявила Сварадж журналистам в Дели.

Ожидается, что позднее в среду Тиллерсон встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Его визит также подчеркивает убеждение американской администрации в том, что Индия является важным столпом в региональной стратегии для Индийского и Тихого океанов, направленной на ослабление позиций все более напористого Китая.

США считают, что Китай выходит за рамки глобальных норм при наращивании своей экономической и военной мощи.