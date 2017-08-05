Тиллерсон прибыл в Манилу для переговоров с лидерами АСЕАН

В субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Манилу в рамках своей первой официальной поездки в Юго-Восточную Азию, где Соединенные Штаты продолжают выступать за юридически обязывающий механизм предотвращения попыток некоторых стран региона силой решать территориальные споры в Южно-Китайском море.

В ходе переговоров на Филиппинах Тиллерсон также будет добиваться более тесного сотрудничества региональных союзников Вашингтона в оказании давления на Северную Корею, целью которого – добиться отказа Пхеньяна от продолжения программ ядерного и ракетного вооружения.

Тем временем, после строгого предупреждения со стороны Китая, Вьетнам отозвал разрешение одной из своих энергетических компаний на бурение газовых скважин в Южно-Китайском море. Это стало еще одной главой в продолжающемся споре по поводу суверенитета соседних государств над водной акваторией, которая, как считается, богата природными ресурсами.

Ожидается, что в Маниле министры иностранных дел стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одобрят рамочное соглашение о кодексе поведения в Южно-Китайском море.

Хотя это соглашение не является юридически обязывающим документом, в условиях растущего регионального влияния Китая новые договоренности могут помочь сотрудничеству возобладать над конфронтацией.

США будут продолжать настаивать на создании механизма разрешения споров и обеспечении свободы судоходства. Создание Китаем в спорном регионе искусственных островов также является предметом озабоченности его соседей и других держав мира

«Дестабилизирующие действия, такие, как проводимое Китаем осушение земель, обустройство и милитаризация спорных территорий, усложняют урегулирование этих региональных разногласий мирным путем», – сказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

Тиллерсон намерен искать пути сотрудничества с Пекином для разрешения разногласий, которые способны привести к открытому конфликту в регионе. Главный фокус при этом делается на усилении международного давления на Северную Корею.

«Мы не можем допустить будущего, при котором Северная Корея будет иметь ядерное оружие или средства доставки ядерного оружия, и угрожать странам региона и тем более нашей родине. Вот почему мы стремимся к партнерству с Китаем. На долю Китая приходится 90 процентов экономической активности Северной Кореи», – заявил недавно Рекс Тиллерсон.

Как полагают эксперты, госсекретарь США намерен придерживаться политики «золотой середины» в отношениях со странами Юго-Восточной Азии – добиваясь от них поддержки в политике изоляции Пхеньяна, но при этом не создавая представления, что северокорейская проблема для Вашингтона важнее территориальных споров в Южно-Китайском море.

«Дело в том, что Северная Корея имеет гораздо меньшее значение для Малайзии, Вьетнама и Филиппин, чем ситуация в Южно-Китайском море, которое находится прямо у их порога», – отметил Грегори Полинг, директор Инициативы по транспарентности в Азии в Центре Стратегических и международных исследований.

С другой стороны, региональные союзники Вашингтона начинают сомневаться, что они могут рассчитывать на практическую американскую поддержку при разрешении спора в Южно-Китайском море. Билл Хайтон из исследовательской организации Chatham House говорит: «Они считают, что на администрацию Трампа не следует полагаться при отстаивании интересов Вьетнама в такой конфронтации, и это признак того, что правительства стран обеспокоены тем, что администрация Трампа не будет защитником их интересов».

Помимо безопасности судоходства и создания безъядерной зоны на Корейском полуострове, на повестке дня переговоров министров иностранных дел АСЕАН также стоит проблема борьбы с терроризмом в регионе.