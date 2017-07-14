Тиллерсон завершил поездку в арабские страны, не достигнув соглашения

ВАШИНГТОН – Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покинул Катар без видимого прогресса в своей челночной дипломатии, нацеленной на разрешение спора между Дохой и четырьмя арабскими государствами.

После итоговой встречи с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани Тиллерсон отказался отвечать на вопросы.

Брат эмира Шейх Мохаммад бин Хамад аль-Тани на прощание сказал Тиллерсону: «Надеюсь увидеть вас снова при более благоприятных обстоятельствах».

Тиллерсон переговорил с лидерами Катара после того, как в среду встретился в Джедде с дипломатами из Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Группа стран во главе с Саудовской Аравией в начале прошлого месяца прекратила дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма в регионе и слишком тесных связях с Ираном. Катар эти обвинения отвергает.

Тиллерсон заключил с Катаром соглашение об активизации его усилий в борьбе с терроризмом, однако Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ заявили, что этого недостаточно, и продолжили настаивать на выполнении своих 13 требований, в числе которых – закрытие вещательной сети «Аль-Джазира», прекращение связей с такими исламистскими группировками, как «Братья-мусульмане», ограничение сотрудничества с Ираном и вывод турецких войск с катарской территории.

Катар отвергает эти требования, заявляя, что они подрывают его суверенитет.