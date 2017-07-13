Госсекретарь США поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Глава Госдепартамента подчеркнул прочность союзнических отношений между Вашингтоном и Парижем
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил народ Франции с национальным праздником – Днем взятия Бастилии, который отмечается 14 июня.
«В этом году, отмечая столетний юбилей участия американцев, французов и их союзников в Первой мировой войне, мы чествуем нашу непреходящую приверженность свободе, демократии и процветанию», – говорится в заявлении главы Госдепартамента.
«Соединенные Штаты и Франция – верные союзники и партнеры в усилиях по борьбе с терроризмом, укреплении глобальной безопасности, поддержке экономического процветания», – подчеркивается в документе.
Как напомнил руководитель внешнеполитического ведомства США, «союз Соединенных Штатов и Франции существует свыше двух столетий».
«Мы ожидаем продолжения сотрудничества и совместных успехов», – заявил Рекс Тиллерсон,
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.