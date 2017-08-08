Тиллерсон прибыл в Таиланд

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл в Таиланд. Это первый визит американского чиновника столь высокого уровня с тех пор, как в результате военного переворота в 2014 году отношения между двумя странами осложнились, а правящая хунта сблизилась c Китаем.

Тиллерсон прилетел в Таиланд из столицы Филиппин Манилы, где он принимал участие в региональном форуме по вопросам безопасности.

Одним из главных приоритетов Тиллерсона являются попытки убедить страны Юго-Восточной Азии активизировать усилия по пресечению финансовых потоков в Северную Корею.

При этом глава американской дипломатии заявляет, что дверь для диалога с Пхеньяном будет открыта, если он прекратит свои ракетные испытания.

Однако в центре внимания также будет собственная политика Таиланда и положение с правами человека в этой стране. Вашингтон стремится к укреплению отношений со своим старейшим союзником в регионе, после их ухудшения в связи с переворотом.

Представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс подчеркнула важность визита Тиллерсона для Таиланда. Она сообщила Reuters, что в ходе переговоров будут затронуты «многие темы, включая тесные взаимоотношения и дружбу».

Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером военной хунты Таиланда, премьер-министром Праютом Чан-Очой и пригласил его в Белый дом, однако даты визита назначено не было.

Правозащитные организации выражают опасения по поводу восстановления нормальных отношений между США и Таиландом, в то время как хунта продолжает репрессии против критиков монархии и военных.