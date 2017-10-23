Госсекретарь США находится с необъявленным визитом в Афганистане

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в понедельник с президентом Афганистана Ашрафом Гани в ходе необъявленного визита в Кабул.

«Госсекретарь заявил, что новая стратегия США в Южной Азии является подтверждением приверженности Соединенных Штатов сотрудничеству с правительством Афганистана и с партнерами во всем регионе во имя достижения мира в Афганистане и недопущения существования прибежищ для террористов, угрожающих достижению этой цели», – отмечается в заявлении посольства США в Кабуле.

«Президент Гани вновь подтвердил, что он поддерживает новую стратегию США, и подчеркнул приверженность своего правительства делу проведения реформ, направленных на укрепление безопасности и повышение благосостояния всех афганцев», – говорится в документе.

Это первый визит Тиллерсона в Афганистан в качестве главы Госдепартамента.