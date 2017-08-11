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Трехмерная карта клетки

Трехмерная карта клетки
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По какому принципу клетки нашего организма превращаются в клетки головного мозга, мышечной ткани или в раковые клетки? Ученые утверждают: все дело в активизации генетических маркеров

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