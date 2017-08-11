Трехмерная карта клетки

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/3980744.html
По какому принципу клетки нашего организма превращаются в клетки головного мозга, мышечной ткани или в раковые клетки? Ученые утверждают: все дело в активизации генетических маркеров
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.