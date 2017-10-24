Третий пол

На прошлой неделе губернатор Калифорнии подписал законопроект, который вводит третий вариант гендерной идентификации на официальных документах – кроме мужского и женского. С жительницей Окленда, которая определяет свою гендерную принадлежность вне привычных стандартов, поговорила корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Евгения Дюло.

Карли Митчелл родилась девочкой. В детстве ей нравилось играть в куклы, но также ее тянуло к спорту и мальчишеским увлечениям. С какого-то момента она начала осознавать, что ей тесны традиционные гендерные рамки. «Я никогда не ощущала себя стопроцентно мальчиком или стопроцентно девочкой. Это запутанно, это смущает людей, раздражает их, они могут вести себя агрессивно по отношению ко мне. Но я – это я».

В подростковом возрасте Карли попыталась подстроиться под гендерную роль, которая ей была определена при рождении: начала принимать гормоны, чтобы увеличить количество эстрогена в организме и стать больше похожей на девушку. Потом пыталась увеличивать количество мужских гормонов. Говорит, что очень хотела быть, как все, чтобы ее принимали сверстники. Однако результатом этих попыток становилась глубокая депрессия.

«Это непросто. Когда ты рожден c определенными признаками пола, но ты не ощущаешь, что это твое тело, а вокруг тебе говорят «живи с этим», это очень трудно. И если ты можешь изменить свое тело, чтобы оно соответствовало твоим ощущениям, это нужно сделать», – рассказывает Карли.

Сегодня в 36 лет Карли очень спортивна – легко может забраться на 50-футовое дерево, но одновременно она очень мягкий, чувствительный артистический тип.

«Жизнь человека неопределенного пола непроста, – говорит она. – Я ходила в клуб скалолазания, было жарко, это было летом, кондиционер в клубе не работал, и все мужчины были без футболок. Когда я тоже сняла футболку, меня вывели оттуда с полицией. Владелец клуба сказал, что меня пустят обратно, если я буду себя вести прилично – так он выразился. Что означало, мне следовало подчиняться правилам поведения определенного пола. Но я не женщина».

Карли убеждена: пол – это скорее спектр, нежели только две противоположные опции, поэтому каждый имеет право на самоопределение. Новый закон, позволяющий отразить это в документах, дает право выбора.