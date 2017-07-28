The Hill: компания Fusion GPS собирала компромат на Трампа

Компания Fusion GPS, которая собирала компромат на президента США Дональда Трампа информацию, ранее сотрудничала с российскими властями для противодействия "Акту Магнитского". Об этом на слушаниях в Сенате заявил глава Hermitage Capital Уильям Браудер, сообщает издание The Hill.

По данным Браудера, Fusion GPS организовала кампанию по дискредитации и против него самого. Организатором этой кампании он назвал юриста Наталью Весельницкую, которая в июне 2016 года встретилась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

Адвокат Fusion GPS Джошуа Леви сообщил, что компания расследовала связи Трампа с Россией, но действовала в рамках закона и не распространяла ложную информацию.

Fusion GPS в прошлом году наняла бывшего британского разведчика Кристофера Стила и начала проводить расследование деятельности Трампа в начале 2016 года.

В США проходит расследование возможных связей предвыборной команды Трампа с Россией. Россия свою причастность к президентским выборам в США категорически отвергает.

