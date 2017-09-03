В Национальный день молитвы Трамп присутствовал на богослужении в церкви Святого Иоанна

Как сообщили американские СМИ, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в воскресенье приняли участие в богослужении в епископальной церкви Святого Иоанна в центре Вашингтона в связи с Национальным днем молитвы, объявленным президентом после разрушительного урагана «Харви».

Президентская чета прибыла в построенную в 19-м веке в церковь, которую отделяет от Белого дома площадь Лафайет-сквер. Церковь традиционно посещают президенты США, включая Трампа, который побывал там на службе утром в день инаугурации 21 января.

При входе в церковь Трамп, одетый в темный костюм, пожал руки священнослужителям. Мелания Трамп была в розовом платье и бирюзовом пальто.

Семья Трампов обычно посещает церковь лишь по праздникам и в связи с особыми случаями. В данном случае президентская чета продемонстрировала солидарность с пострадавшими от стихии в Техасе и Луизиане, а также стремление объединить страну после акции белых националистов в Шарлотсвилле, которая привела к гибели человека.

Напомним, что во время встречи с евангелическими лидерами в пятницу президент подписал прокламацию, объявляющую воскресенье 3 сентября национальным днем молитвы. Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал: «С самого начала нашей страны американцы объединялись в молитве во времена, когда они испытывали большую нужду в Божьем благословении и Божьем наставлении».

В субботу президент и первая леди встретились с пострадавшими от шторма в Большом Хьюстоне и городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Президент призвал волонтеров, собравшихся в церкви в пригороде Хьюстона Пэрленде, найти в нынешние выходные время для молитвы.