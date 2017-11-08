Стена отчаяния

Пожалуй, символом первого года правления Дональда Трампа на посту президента США можно назвать стену, которую он так настоятельно требует построить между Мексикой и Америкой. На границе двух стран уже красуются восемь прототипов стены, из которых выберут один и возведут сооружение, согласно задумке главы государства. К годовщине выборов Русская служба «Голоса Америки» планировала снять сюжет о том, какие стены могут заменить нынешнюю, но во время съемок репортажа случилось непредвиденное: совершенно случайно камера запечатлела, как через «старый» пограничный забор один за другим перелезают люди.

Журналисты «Голоса Америки» стали свидетелями того, как женщина из Гватемалы вместе со своим маленьким сыном перебралась через стену. Она приехала в Мексику, чтоб перейти границу и сдаться властям США. Вместе с ней в этот день границу перешли граждане Пакистана и Индии – всего семь человек. Как правило, на такой отчаянный шаг люди идут от полной безысходности. Они оставляют свою прошлую жизнь по ту строну забора, буквально карабкаясь навстречу американской мечте.

Эдуардо Олмос, агент пограничной службы, объясняет, что иммигранты, попавшие таким образом в страну, сдаются пограничникам. В большинстве случаев они просят политическое убежище. Работа пограничников – задержать их и выяснить их гражданство.

Людей с криминальной историей направляют в суд, а тех, кто просит убежище, передают в миграционные службы. Потом миграционный судья и миграционный прокурор будут их допрашивать и принимать решение.

Только в этом году и только в секторе Сан-Диего были задержаны 26 тысяч нелегальных мигрантов. В 1990-х годах эти стены возвели в рамках кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией – тогда люди миллионами пытались проникнуть на территорию США. Забор стоит не везде, протяжённость участка – 46 миль.

Винсент Пирро, агент пограничной службы, говорит: «В 1986 году у нас было 600 тысяч задержанных, но развитие инфраструктуры, технологий, плюс, человеческие ресурсы – все это помогло снизить эти цифры за годы».

Эти стены не раз латали, через них легко перепрыгнуть, а затем, если повезет, убежать. Новые стены должны, по замыслу президента Трампа, остановить нелегальную миграцию. Восемь сооружений сейчас проходят тестовые испытания. Ту, которая окажется самой недосягаемой и непробиваемой, и выберут в качестве нового заграждения между США и Мексикой.

Винсент Пирро рассказывает: «Сейчас у нас есть восемь прототипов стен: четыре бетонные и четыре из других материалов. Девять метров в высоту и девять в ширину. В течение тридцати дней начнутся тесты с участием пограничных офицеров. Они будут проверять, насколько возможно сделать подкоп или перелезть через заграждение».

В этот район США съезжаются со всего мира, чтоб перейти границу. У каждого своя история и свои причины, по которым они хотят в Америку. Подойти к стене с мексиканской стороны тоже не всегда просто: для некоторых жителей приграничных районов – это настоящий бизнес. На кадрах, снятых журналистом «Голоса Америки» видно, что кто-то ведёт видеосъёмку этого перехода границы. По неофициальной версии, это делается для того, чтоб запротоколировать переход – своего рода, отчетность. Но это только предположение. Что же касается задержанных, заявив о своем желании получить политическое убежище, они, скорее всего, будут отправлены в миграционную тюрьму до выяснения обстоятельств. Но для некоторых тюрьма в США куда более безопасное место, чем то, откуда они убежали.