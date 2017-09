«Смерть Сталина» - сатирический взгляд на критический момент советской истории

ТОРОНТО - Политическая сатира «Смерть Сталина» (The Death of Stalin), впервые показанная на завершающемся в Торонто кинофестивале, вызвала большой интерес публики. На мировой премьере в старинном зале Winter Garden на Янг-стрит во время просмотра раздавался дружный хохот, а на финальных титрах долго не смолкали овации.

«От меня ждали смешное кино, но я понимал, что не все сцены должны вызывать смех, имея в виду, что я коснулся очень драматичной эпохи русской истории», - заявил журналистам Армандо Ианнуччи (Armando Iannucci), режиссер картины, известный по сериалам «Вице-президент» (Veep), «Гуща событий» (The Thick of It) и игровой картине «В петле» (In the Loop).

В центре фильма, который один из рецензентов назвал «нервной комедией», последние часы жизни Сталина и борьба его ближайшего окружения за лидерство сразу после смерти диктатора в марте 1953 года. В коротком интервью Русской службе «Голоса Америки» Ианнуччи признался в большой любви к серьезной музыке, назвав имена Шостаковича и Прокофьева.

Наверное, не случайно фильм начинается эпизодом концерта классической музыки. Оказывается, его хотел послушать сам Сталин, самолично позвонивший звукорежиссеру-продюсеру. Но на беду концерт не записывался, и в полной панике, объятый вполне понятным страхом, звукорежиссер уговаривает оркестр сыграть весь концерт заново, так сказать, на «бис». Пианистка, которую сыграла бывшая «девушка Бонда» Ольга Куриленко, противится, а зрители начинают разбредаться. Воплями и угрозами звукорежиссеру удается совершить чудо и спасти себя от гнева вождя.

В основу сценария положен комикс французов Фабьена Нури и Тьерри Робена, живописующий конец сталинского правления. Это довольно редкий случай в современном кино, когда графический роман используется не для создания блокбастера для подростков в жанре фэнтези. Впрочем, как заметил Ианнуччи, комикс послужил лишь стартовой площадкой, и ему и актерам пришлось изучить ту эпоху по более солидным источникам. На встрече со зрителями актриса Андреа Райзборо сообщила, что прочитала много статей и книгу «Дочь Сталина», готовясь к роли Светланы Аллилуевой.

«Я понимал, какой громадной важности кусок истории мы пытаемся объять, - сказал Ианнуччи. – Миллионы стали жертвами режима, и было бы неправильно нам отнестись легковесно к этой реальности. Мы не смеемся над гибелью жертв, мы используем возможности комедии, чтобы показать, как были вывихнуты мозги у тех, кто принимал решения в эпоху Сталина».

В действиях всех представителей ближнего круга кремлевского вождя преобладает одна ярко выраженная эмоция – истеричный страх. Достаточно одного неверного слова, неправильной реакции, и на горизонте замаячит ГУЛАГ или того хуже - дуло пистолета, приставленное к виску в казематах Лубянки.

Многие критики отмечают блестящий актерский ансамбль, который удалось собрать Ианнуччи. Джейсон Айзекс в роли Георгия Жукова не гнушается грубого солдатского юмора. Джеффри Тамбор играет угодливого сверхосторожного Маленкова. Один из комиков знаменитой группы «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин в образе Молотова тоже педалирует угодливость как главную черту, присущую сталинским царедворцам, и ставит своего рода рекорд безоговорочной лояльности тирану в печально знаменитом эпизоде, когда он принял как должное арест и ссылку своей супруги. Упомянутая выше Андреа Райзборо наделяет свою героиню, Светлану Аллилуеву, чертами вполне здравого и скептичного человека нового поколения. Напротив, ее брат Василий, которого сыграл Руперт Френд, -воплощение распущенности и властного беспредела. Как замечает рецензент, «в его организме больше водки, чем мозгов».

Берия - актер Саймон Расселл Бил - упивается своей близостью к тирану и как опытный кукловод искусно дергает за ниточки власти, плетя смертельные интриги.

Но, без сомнения, внимание зрителей приковано к Хрущеву. Стив Бушеми, любимец Джармуша, Тарантино и братьев Коэн, кажется поначалу не самым лучшим кандидатом на эту роль, если ориентироваться на физическую похожесть.

На встрече со зрителями Бушеми рассказал, как его озадачил звонок Ианнуччи. «Я прочитал сценарий и понял, что я на него (Хрущева) совершенно не похож, - сказал Бушеми. – И уже собирался сказать твердое «нет». Но Армандо меня просто уговорил, уболтал. Я потом на себя смотрел в зеркало: неужели я такой болван?!».

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» о его отношении к России, Бушеми сказал, что он практически ничего не знал об истории России, и для него много во время работы над фильмом стало откровением.

«Я не знаю, как сложатся дела, - отметил Бушеми, - но если меня пригласят на премьеру в Россию, то обязательно приеду».

В ключевой сцене фильма, когда Сталин умирает и его бездыханное тело распростерто на полу в луже мочи, никто из обслуги долгое время не решается подойти к нему. И лишь Хрущев-Бушеми не брезгует опуститься на колени у трупа. В последующих трагикомических пикировках и интригах ему удается переиграть грозного Берию и устранить того как главное препятствие на пути к власти.

По словам Ианнуччи, он не стал добиваться от англоязычных актеров русского акцента, считая это несущественным. Кроме того, он считает, что «фейковый акцент» замедлил бы стремительные диалоги.

Как сказал режиссер, в рамках подготовки к съемкам он побывал в Москве, на Ближней даче Сталина, а также в Сочи. Встречался со свидетелями сталинской эпохи, расспрашивал их о приметах ушедшей жизни.

53-летний британец Армандо Ианнуччи родился в Глазго. Его родители итальянцы, и он шутливо бравирует своей любовью к эмоциональным спичам и оживленной жестикуляции. Главный успех до «Смерти Сталина» - сериал «Вице-президент» на телеканале HBO с Джулией Луи-Дрейфус в роли Селины Майер, которая неутомимо и изобретательно штурмует бастионы власти в Вашингтоне. В 2015 году Ианнуччи покинул этот проект, получивший несколько премий «Эмми».Его игровая картина «В петле» высмеивает циничных брокеров власти, толкающих мир к войне.

В Торонто Ианнуччи объявил, что его новый проект для HBO не будет касается политики. Он также сообщил, что готовит киноадаптацию романа Диккенса «Дэвид Копперфильд». «Я сохраню диалоги романа, но звучание его будет, надеюсь, очень современным».

42-й международный кинофестиваль в Торонто завершается 17 сентября.