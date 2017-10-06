США продадут Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

Сумма сделки составляет 15 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии противоракетных комплексов THAAD для защиты от Ирана.
Саудовская Аравия намерена приобрести 44 пусковые установки и 360 противоракет, а также командные пункты и радары. Стоимость сделки составляет 15 млрд долларов.
США и Саудовская Аравия обеспокоены ракетной программой Ирана и его агрессивными действиями на Ближнем Востоке.
Системы THAAD производятся корпорацией Lockheed Martin.
Ранее США разместили THAAD в Южной Корее для защиты от северокорейских ракет.
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