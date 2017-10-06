Линки доступности

Языки
Новости

США продадут Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

Пусковая установка THAAD в Южной Корее

Сумма сделки составляет 15 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии противоракетных комплексов THAAD для защиты от Ирана.

Саудовская Аравия намерена приобрести 44 пусковые установки и 360 противоракет, а также командные пункты и радары. Стоимость сделки составляет 15 млрд долларов.

США и Саудовская Аравия обеспокоены ракетной программой Ирана и его агрессивными действиями на Ближнем Востоке.

Системы THAAD производятся корпорацией Lockheed Martin.

Ранее США разместили THAAD в Южной Корее для защиты от северокорейских ракет.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG