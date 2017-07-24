США проведут испытания своей ПВО на Аляске

Вооруженные силы США заявляют, что готовятся провести еще одно испытание системы противоракетной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны Северной Кореи.

Пресс-секретарь Пентагона, капитан военно-морского флота Джефф Дэвис заявил, что испытание противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности – THAAD – произойдет «скоро». Он добавил, что испытания носят «рутинный характер», чтобы убедиться, что система готова к использованию.

В уведомлении морякам Береговая охрана США сообщила, что проверка системы противоракетной обороны может состояться в субботу, и порекомендовала морским судам избегать районы океана между островами Кадьяк, штат Аляска, и Гавайи.

Ранее в этом месяце военные США заявили, что успешно протестировали систему THAAD, сбив учебную ракету средней дальности. Испытание прошло впервые с момента развертывания системы Соединенными Штатами на Аляске, с целью перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД). Они представляют из себя более сложную цель для уничтожения, по сравнению с ракетами меньшей дальности.

Испытание стало актуальным после того, как Северная Корея провела первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по мнению аналитиков, способна достичь Аляски.

THAAD включает в себя технологию прямого попадания, при которой кинетическая энергия ракеты-перехватчика разрушает цель.

Несмотря на санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие и провела ряд ракетных испытаний для повышения возможностей своего арсенала.