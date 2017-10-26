Международный Центр борьбы с финансированием террористов ввел первые санкции

США и шесть государств Персидского залива ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, которые обвиняются в поддержке структур ИГИЛ и «Аль Кайды» на Аравийском полуострове.

Министерство финансов США сообщило, что это первые совместные усилия, предпринятые Центром борьбы с финансированием террористов (Terrorist Financing Targeting Center – TFTC), возглавляемым США и Саудовской Аравией, членами которого являются также Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ. Центр был открыт во время визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в Эр-Рияде: «Необходим решительный и инновационный многосторонний подход, поскольку терроризм представляет угрозу для всех наших народов. Критически важно, чтобы мы совместно противостояли ему».