Стрельба в церкви в Техасе: 26 погибших

Мужчина в черной одежде, пуленепробиваемом жилете и с армейской винтовкой Ruger AR-15 в руках появился возле церкви вскоре после начала воскресной службы в 11 часов утра. Как заявили позднее представители полиции, он остановил машину восле заправки на 87-м шоссе, затем, подождав минуту, подъехал поближе, и, выйдя из автомобиля, открыл огонь по церкви.



Двадцать три человека погибли на месте, еще двое были застрелены, когда они пытались покинуть церковь, один из пострадавших позднее скончался в больницу. Не менее 20 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших оказались прихожане в возрасте от 5 до 72 лет, включая беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора церкви.

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