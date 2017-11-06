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Стрельба в церкви в Техасе: 26 погибших

Мужчина в черной одежде, пуленепробиваемом жилете и с армейской винтовкой Ruger AR-15 в руках появился возле церкви вскоре после начала воскресной службы в 11 часов утра. Как заявили позднее представители полиции, он остановил машину восле заправки на 87-м шоссе, затем, подождав минуту, подъехал поближе, и, выйдя из автомобиля, открыл огонь по церкви.

Двадцать три человека погибли на месте, еще двое были застрелены, когда они пытались покинуть церковь, один из пострадавших позднее скончался в больницу. Не менее 20 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших оказались прихожане в возрасте от 5 до 72 лет, включая беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора церкви.
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Службы оперативного реагирования на месте массовой стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. 5 ноября 2017 &nbsp;
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Службы оперативного реагирования на месте массовой стрельбы в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. 5 ноября 2017
 

Представители местной полиции возле церкви, где произошло нападение. Сазерленд-спрингс, Техас. 5 ноября 2017 &nbsp;
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Представители местной полиции возле церкви, где произошло нападение. Сазерленд-спрингс, Техас. 5 ноября 2017
 

Родственники собираются в местном клубе в ожидании сообщений властей. Сазерленд-спрингс, Техас. 5 ноября 2017.
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Родственники собираются в местном клубе в ожидании сообщений властей. Сазерленд-спрингс, Техас. 5 ноября 2017.

Расстрел прихожан баптистской церкви в городе Сазерленд Спрингс стал крупнейшей трагедией за всю историю штата. В самом городке живут менее 400 человек. 5 ноября 2017.
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Расстрел прихожан баптистской церкви в городе Сазерленд Спрингс стал крупнейшей трагедией за всю историю штата. В самом городке живут менее 400 человек. 5 ноября 2017.

Сотрудники ФБР прибыли на место массового расстрела в Сазерленд Спрингс. 5 ноября 2017
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Сотрудники ФБР прибыли на место массового расстрела в Сазерленд Спрингс. 5 ноября 2017

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