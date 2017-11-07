Неизвестные захватили штаб-квартиру частной телекомпании в Кабуле

Неизвестные вооруженные люди, среди которых были смертники, штурмовали штаб-квартиру частной афганской телекомпании в Кабуле. Поступают сообщения о жертвах.

Очевидцы слышали взрывы и стрельбу, доносящуюся из здания телекомпании Shamshad TV. Вещание программ телекомпании приостановлено.

Силы безопасности оцепили территорию, а из прямых телевизионных репортажей видно, что там идет интенсивная стрельба.

Пока нет никаких сообщений о личностях или мотивах нападавших.

Талибан поспешил выпустить заявление о своей непричастности к атаке.