Неизвестные захватили штаб-квартиру частной телекомпании в Кабуле

Талибан заявил о своей непричастности к атаке, в результате которой имеются жертвы
Неизвестные вооруженные люди, среди которых были смертники, штурмовали штаб-квартиру частной афганской телекомпании в Кабуле. Поступают сообщения о жертвах.
Очевидцы слышали взрывы и стрельбу, доносящуюся из здания телекомпании Shamshad TV. Вещание программ телекомпании приостановлено.
Силы безопасности оцепили территорию, а из прямых телевизионных репортажей видно, что там идет интенсивная стрельба.
Пока нет никаких сообщений о личностях или мотивах нападавших.
Талибан поспешил выпустить заявление о своей непричастности к атаке.
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